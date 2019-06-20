Son Dakika Haberleri: ABD'den BM'nin Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama
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ABD'den BM'nin Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

33 dakika önce

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu "yakından incelediklerini" belirtti.

ABD'den BM'nin Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama, System.String[]
ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu "yakından incelediklerini" belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AA muhabirine, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Söz konusu raporu "yakından incelediklerini" belirten bakanlık yetkilileri, "ABD, BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yargısız infaz ve keyfi idamlar konusundaki küresel soruşturmalarına destek vermektedir." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Callamard'ın Kaşıkçı cinayeti kapsamında görüşme talebi üzerine, Dışişleri Bakanlığından bazı yetkililerin kendisiyle bir araya geldiğini de dile getiren yetkililer, "Sorumlu olan herkesten hesap sorulması için baskı yapmaya kararlıyız." diye konuştu.
Suudi Veliaht Prens bin Selman'a yaptırım çağrısı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.
Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.
Raporda ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.
"Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmekten ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli." ifadesinin kullanıldığı BM raporunda Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın yaşadığı ABD'den de özür dilemeye davet edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:43 Kaynak: AA
Cemal Kaşıkçı, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Güncel
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