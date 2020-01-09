ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) mektup yazarak İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu savundu; Tahran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. ABD mektubunda Ortadoğu'daki Amerikan personelini ve menfaatlerini korumak için gerektiğinde ilave adımlar atacağı uyarısında da bulundu.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın kaleme aldığı mektupta Amerikan yönetiminin "İran rejimi tarafından uluslararası barış, güvenlik veya gerilimin daha fazla tehlikeye atılmasını önlemek amacıyla" Tahran ile ön koşulsuz olarak ciddi görüşmeler yapmaya hazır olduğunu belirtti.