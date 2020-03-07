ABD'den BMGK'nın ateşkese destek açıklamasına engel - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den BMGK'nın ateşkese destek açıklamasına engel - Son Dakika

ABD'den BMGK'nın ateşkese destek açıklamasına engel

6 saat önce

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib ateşkesine yönelik yapılacak destek açıklamasına engel olduğu iddia edildi.

ABD'den BMGK'nın ateşkese destek açıklamasına engel, System.String[]

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib ateşkesine yönelik yapılacak destek açıklamasına engel olduğu iddia edildi.

ABD, Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde gerçekleştirilen İdlib zirvesinde imzalanan ateşkes anlaşmasına yönelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden yapılacak destek açıklamasına engel oldu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Vassily Nebenzia, Cuma günü Rusya tarafından talep edilen ve ateşkes anlaşmasına destek açıklamasının konu alındığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada taraflardan birinin açıklamayı engellediğini ifade etti.

Nebenzia engel olan tarafı açıklamazken, diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, açıklamaya karşı çıkan ülke ABD oldu.

(İHA)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fed, koronavirüs nedeniyle Asya'dan gelen dolarları karantinaya alıyor
Tüm dünyanın beklediği haber ABD'den geldi: Koronavirüs aşısını insanlar üzerinde deneyeceğiz İran askerleri, koronavirüsü Esed'in karargahına taşıdı LeBron James'ten gündem yaratacak koronavirüs yorumu: Oynamam

Son Dakika Haberleri
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti
15:20 Muhterem Nur'un ailesi, ölüm haberlerini yalanladı
14:45 Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
13:54 'Kemal Sunal'ın akrabasıyım' deyip köylüleri dolandırdığı iddia edilmişti, o yönetmen konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 15:53:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den BMGK'nın ateşkese destek açıklamasına engel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]