ABD'den BMGK'nın ateşkese destek açıklamasına engel - Son Dakika

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib ateşkesine yönelik yapılacak destek açıklamasına engel olduğu iddia edildi.

ABD, Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde gerçekleştirilen İdlib zirvesinde imzalanan ateşkes anlaşmasına yönelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden yapılacak destek açıklamasına engel oldu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Vassily Nebenzia, Cuma günü Rusya tarafından talep edilen ve ateşkes anlaşmasına destek açıklamasının konu alındığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada taraflardan birinin açıklamayı engellediğini ifade etti.

Nebenzia engel olan tarafı açıklamazken, diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, açıklamaya karşı çıkan ülke ABD oldu.

(İHA)