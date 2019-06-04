Son Dakika Haberleri: ABD'den Bulgaristan'a F-16 V serisi satışına onay
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ABD'den Bulgaristan'a F-16 V serisi satışına onay

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığının Bulgaristan'a 1 milyar 673 milyon değerinde 8 F-16 Block 70/72 tipi savaş uçağı satışına onay verdiği bildirildi.

ABD'den Bulgaristan'a F-16 V serisi satışına onay, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığının Bulgaristan'a 1 milyar 673 milyon değerinde 8 F-16 Block 70/72 tipi savaş uçağı satışına onay verdiği bildirildi.
ABD Savunma, Güvenlik ve İş Birliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, muhtemel dış askeri satış kapsamında Bulgaristan hükümetine tahmini 1 milyar 673 milyon dolar değerinde F-16C/D Block 70/72 serisi savaş uçağı ve destek elemanları satışına onay verdi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Bulgaristan'ın F-16 savaş uçaklarının V (Viper) serisi olarak da bilinen ve en güncel yazılımlarla donatılmış F-16/C ve D Block 70/72 serisinden 8 adet satın alma talebinde bulunduğu kaydedildi.
Uçakların yanı sıra yedek motor, elektronik harp sistemleri ve mühimmat gibi destek unsurlarının da satışa dahil olduğu belirtildi.
Ajansın açıklamasında, "Teklif edilen satış, Bulgaristan'a hava sahasını koruma, bölgesel güvenlik ve ABD ile NATO sistemleri ile ortak çalışabilirlik kabiliyeti sağlayacak." ifadesine yer verildi.
Bulgaristan'ın şu anda hava sahasındaki devriyeler konusunda ABD ve İngiltere'den destek aldığı belirtilen açıklamada, "Bulgaristan, bu F-16'ları ve ilgili idame ve eğitim paketini alarak artık hava sahasını ve sınırlarını kendisi savunabilecek." ifadeleri dikkat çekti.
Açıklamada, bu satış için ek bir ABD hükümeti yüklenicisinin bu anlaşmaya müdahil olmayıp doğrudan Lockheed Martin'in yüklenici olacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:59 Kaynak: AA
Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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