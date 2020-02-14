ABD'den 'casuslukla' itham ettiği Huawei'e iki yeni suçlama daha - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'den 'casuslukla' itham ettiği Huawei'e iki yeni suçlama daha - Son Dakika Dünya

ABD'den 'casuslukla' itham ettiği Huawei'e iki yeni suçlama daha

6 saat önce

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Huawei ve ABD'li iki iştiraki, ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapmak ve komplo kurmakla suçlandı.

ABD'den 'casuslukla' itham ettiği Huawei'e iki yeni suçlama daha, System.String[]

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Huawei ve ABD'li iki iştiraki, ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapmak ve komplo kurmakla suçlandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul semalarında dev kargo uçağı lazerle taciz edildi Yüzlerce insanın canını alan koronavirüsün fotoğrafları ilk kez yayımlandı Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı

Son Dakika Haberleri
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:06:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den 'casuslukla' itham ettiği Huawei'e iki yeni suçlama daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]