ABD'den Çin'e 72 saat süre - Son Dakika

Houston itfaiyecileri, Çin konsolosluğunda belge ve kağıt yakıldığını açıklamıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde belge ve kağıtların yakıldığı iddia edildi.

ABD, Çin'den Houston'daki Başkonsolosluğu'nu 72 saat içinde kapatmasını istedi. Çin'den gelen ilk açıklamada ABD'nin konsolosluk talebinin tek taraflı provokasyon olduğu ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in bu kararı şiddetle kınadığını ve talebin iptal edilmesini istediğini açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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