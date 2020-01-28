ABD'den Çin'e gidecek vatandaşlarına "koronavirüs" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den Çin'e gidecek vatandaşlarına 'koronavirüs' uyarısı - Son Dakika

ABD'den Çin'e gidecek vatandaşlarına "koronavirüs" uyarısı

1 saat önce

ABD yönetimi, Çin'e seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına, bu ülkede yayılan yeni tip koronavirüs sebebiyle seyahatlerini gözden geçirmeleri ve virüsün kaynağı olan Hubei eyaletine seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD'den Çin'e gidecek vatandaşlarına

ABD yönetimi, Çin'e seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına, bu ülkede yayılan yeni tip koronavirüs sebebiyle seyahatlerini gözden geçirmeleri ve virüsün kaynağı olan Hubei eyaletine seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklamayla 23 Ocak'ta yaptığı Çin'e seyahat uyarısını güncelleyerek 3 nolu risk kategorisine yükseltti.

Buna göre Çin'e gitmek isteyen ABD vatandaşlarına, söz konusu ülke genelinde yayılan koronavirüs sebebiyle "seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri" çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, ölümcül virüs riski sebebiyle Çin'in Hubei eyaletine ise ABD vatandaşlarının seyahat etmemeleri istendi.

İlk olarak 12 Aralık'ta Hubei eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısı 2 bin 844'e yükselmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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