ABD'den Çin'e Gidecek Vatandaşlarına Yeni Seyahat Uyarısı
2 saat önce
ABD, Çin'de yapılan üst düzey gözaltılardan sonra vatandaşlarına yeni seyahat uyarısında bulundu.
ABD
, Çin
'de yapılan üst düzey gözaltılardan sonra vatandaşlarına yeni seyahat uyarısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'de gerçekleştirilen üst düzey gözaltıların ardından vatandaşlarına Çin'e giderken daha fazla dikkat gösterme konusunda yeni uyarıda bulundu. Yenilenen uyarıda, ABD ve Çin'de çifte vatandaşlıkları olan kişilerin ülkeden ayrılmalarını engelleyen sözde çıkış yasakları yüzünden özellikle risk altında olduğu bildirildi. Uyarıda ayrıca ülkeden çıkış yasaklarının diğer insanları da Çin'e geri çekmek için kullanıldığı bildirildi.
Çin'e seyahat eden vatandaşlara ABD, pasaportlarını geçerli bir Çin vizesiyle kullanmalarını tavsiye ediyor. ABD, vatandaşların gözaltına alındıklarında veya tutuklandıklarında yetkililerden derhal ABD Büyükelçiliğini bilgilendirmelerini istemelerini tavsiye ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, çifte vatandaşlığın Çin hukuku kapsamında kabul edilmediğini belirterek, "ABD'li Çin vatandaşlarının veya Çinli ABD vatandaşlarının malları inceleme altına alınabilir" uyarısında bulundu. Uyarıda, ülkeden çıkış yasaklarının ABD vatandaşlarını Çin hükümetinin soruşturmalarına katılmaya zorlamak ve Çinli yetkililere Çin tarafları lehine uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak için kullanıldığı belirtildi. Kanada
'dan dün yapılan açıklamada, Aralık
'tan bu yana Çin'de 13 Kanadalının gözaltına alındığı belirtilmişti. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:50 Kaynak: İHA
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