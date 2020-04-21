ABD'den Çin'e koronavirüs göndermesi : Çin ticari amaçlar için verileri gizliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'den Çin'e koronavirüs göndermesi : Çin ticari amaçlar için verileri gizliyor - Son Dakika Dünya

ABD'den Çin'e koronavirüs göndermesi : Çin ticari amaçlar için verileri gizliyor

6 saat önce

Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren yeni tür koronavirüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında söz dalaşı sürüyor.

ABD'den Çin'e koronavirüs göndermesi : Çin ticari amaçlar için verileri gizliyor, System.String[]
Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren yeni tür koronavirüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında söz dalaşı sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Pekin yönetimine göndermede bulunarak, "Çin koronavirüs verilerini  ticari yarışı kazanmak amacıyla bir aşı üretmeye çalıştığı için gizliyor" dedi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısının her geçen gün artması Çin'e karşı büyük bir nefretin ortaya çıkmasına neden olurken, Washington ile Pekğin arasında söz dalaşı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Navarro Çin'in aşı konusundaki ticari savaşı kazanmak için gerçek koronavirüs (Covid-19)  verilerini saklıyor olabileceğini iddia etti.

TİCARET SAVAŞINI KAZANMAK İÇİN GİZLİYOR

ABD medyasına konuşan Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in koronavirüs verilerini  ticari yarışı kazanmak amacıyla bir aşı üretmeye  çalıştığı için gizliyor olabileceğini iddia etti.  Resmi istatistiklere göre koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülke olan ABD, Pekin'i tekrar tekrar Çin'de başlayan salgın hakkındaki verileri paylaşmaya çağırıyor.


- Abd
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:25 Kaynak: DHA

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