Son Dakika Haberleri: ABD'den Çin'e 'Pacific Bravo' ikazı
Son Dakika Dünya Haber

ABD'den Çin'e 'Pacific Bravo' ikazı

1 saat önce

– Bloomberg, bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin, İran petrolünü taşıyan bir gemi hakkında Hong Kong'u ikaz ettiğini duyurdu.

ABD'den Çin'e 'Pacific Bravo' ikazı, System.String[]
Bloomberg, bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin, İran petrolünü taşıyan bir gemi hakkında Hong Kong'u ikaz ettiğini duyurdu.

Bloomberg'in haberine göre ABD'li yetkili, "Pacific Bravo isimli gemi ile ticaret yapan herhangi biri, ABD yaptırımlarına maruz kalacaktır" dedi. Haberde, ABD'li yetkilinin, geminin Çin'in Kunlun bankasına ait olduğunu söylediği vurgulandı.

Haberde, ABD'nin, İran petrolünü taşıyan ve Asya'nın finans merkezi olan Hong Kong'da durmak isteyebilecek 'Pacific Bravo' isimli gemiye dair Çin'i uyararak, gemiye sağlanacak herhangi bir hizmetin ABD yaptırımlarını ihlal edeceğini vurguladığı belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:22 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Bloomberg, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan denizaltısı buz dağına çarpınca bu hale geldi! Fotoğraflar ilk kez yayınlandı İlaç üreticisi Johnson & Johnson'a 17,5 milyar dolarlık ağrı kesici davası açıldı Huawei ve Apple'ın işlemcilerini TSMC üretecek Dükkan sahibinden kiracısına korkunç tehdit: Sana tecavüz ederim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 17:20:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den Çin'e 'Pacific Bravo' ikazı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]