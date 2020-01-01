ABD'den Çin'e tutuklanan Hristiyan rahip için tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den Çin'e tutuklanan Hristiyan rahip için tepki - Son Dakika

ABD'den Çin'e tutuklanan Hristiyan rahip için tepki

6 saat önce

ABD yönetimi, Çin mahkemesinin Hristiyan Rahip Wang Yi hakkında verdiği 9 yıl hapis cezasına tepki göstererek, bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

ABD'den Çin'e tutuklanan Hristiyan rahip için tepki, System.String[]

ABD yönetimi, Çin mahkemesinin Hristiyan Rahip Wang Yi hakkında verdiği 9 yıl hapis cezasına tepki göstererek, bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Çin yönetimine tepki gösterdi.

Çin'in Chengdu bölgesindeki bir kilisede görev yapan Wang Yi'nin din ve inanç özgürlüğü adına barışçıl faaliyetlerde bulunduğunu belirten Ortagus, Çinli rahip hakkında verilen 9 yıl hapis cezasının savunma avukatının bile olmadığı kapalı kapılar ardında alındığını ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ortagus, "Bu karar, Pekin'in Çinli Hristiyanlar ve diğer dini azınlıklara uyguladığı baskıyı artırdığına dair diğer bir örnektir. Pekin'i, etnik ve dini azınlık mensupları adına dini özgürlüğü teşvik etmek amacıyla kendi anayasasında da yer verdiği uluslararası taahhütler ve vaatlerini yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rahip Wang Yi, 26 Aralık'ta düzenlenen duruşmada "devletin yıkılmasına teşvik" ve "yasadışı ticari faaliyette bulunmak" suçlamalarıyla 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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