Üye Girişi
ABD'den Çin'e, Ukrayna krizinde Rusya'yı gerginliği azaltmaya teşvik etmesi çağrısı - Son Dakika

ABD'den Çin'e, Ukrayna krizinde Rusya'yı gerginliği azaltmaya teşvik etmesi çağrısı

10.02.2022 22:37
ABD'den Çin'e, Ukrayna krizinde Rusya'yı gerginliği azaltmaya teşvik etmesi çağrısı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Çin'e Ukrayna krizinde Rusya'yı gerginliği azaltarak "doğruya teşvik etmesi" çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Çin'e Ukrayna krizinde Rusya'yı gerginliği azaltarak "doğruya teşvik etmesi" çağrısında bulundu.

Thomas Greenfield, CNN televizyonuna Ukrayna-Rusya krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in BM Güvenlik Konseyinde ülkelerin sınırları ve egemenliğinin korunmasına yönelik endişelerini sık sık dillendirdiğine ve Rusya'nın da tam olarak Ukrayna'nın bütünlüğünü ve sınırlarını tehdit ettiğine dikkati çeken Thomas Greenfield, "Umarız Çin, Rusları doğru olanı yapmaya teşvik etmede bir rol oynar." dedi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise Twitter hesabından ABD'li Büyükelçiye, "Bizim mesajımız tutarlı ve net. Farlılıklar diplomasi yoluyla çözülmeli. Gerginliği artırmayı bırakın ve Rusya'nın meşru güvenlik endişelerini ciddiye alın." şeklinde yanıt verdi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Çin'e, Ukrayna krizinde Rusya'yı gerginliği azaltmaya teşvik etmesi çağrısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:19 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni çıkış: Hatadan dönülmez ise diğer adımları da atacağım
22:09 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Erdoğan'dan ilk açıklama
21:51 Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık birbirine girdi! Koridor adeta savaş alanına döndü
21:39 Demet Akalın'ın online alışveriş sınavı! Yaptığı hata sosyal medyada alay konusu oldu
21:12 Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım
21:10 Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü tırın dorsesine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
20:57 Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu
20:37 Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler
20:29 Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 22:43:18. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'den Çin'e, Ukrayna krizinde Rusya'yı gerginliği azaltmaya teşvik etmesi çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement