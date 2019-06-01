Son Dakika Haberleri: ABD'den Çin'e uyarı: Asya'nın istikrarına karşı tehditlere artık sessiz kalmayacağız
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ABD'den Çin'e uyarı: Asya'nın istikrarına karşı tehditlere artık sessiz kalmayacağız

59 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan Çin’i, Asyalı komşu ülkelerinin bağımsızlığına ve bölgedeki istikrara karşı tehdit yaratmaması konusunda uyardı

ABD'den Çin'e uyarı: Asya'nın istikrarına karşı tehditlere artık sessiz kalmayacağız, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin'i, komşu ülkelerinin bağımsızlığına ve bölgedeki istikrara karşı tehdit yaratmaması konusunda uyardı. ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Güney Çin Denizi ve Tayvan gibi konular da dahil olmak üzere bölgede "artık sessiz kalmayacaklarını" dile getirdi.

Singapur'da düzenlenen Asya'nın en büyük güvenlik zirvesi Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Shanahan, "Bölgedeki devletlerin çıkarlarına uzun vadede en büyük tehdit, uluslararası hukuk ve kurallarını ihlal eden aktörlerden geliyor." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:38 
Asya, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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