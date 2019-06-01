ABD'den Çin'e uyarı: Asya'nın istikrarına karşı tehditlere artık sessiz kalmayacağız
59 dakika önce
ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan Çin’i, Asyalı komşu ülkelerinin bağımsızlığına ve bölgedeki istikrara karşı tehdit yaratmaması konusunda uyardı
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:38
(ABD
) Çin
'i, komşu ülkelerinin bağımsızlığına ve bölgedeki istikrara karşı tehdit yaratmaması konusunda uyardı. ABD Savunma Bakanı
Patrick Shanahan, Güney
Çin Denizi ve Tayvan
gibi konular da dahil olmak üzere bölgede "artık sessiz kalmayacaklarını" dile getirdi. Singapur
'da düzenlenen Asya
'nın en büyük güvenlik zirvesi Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Shanahan, "Bölgedeki devletlerin çıkarlarına uzun vadede en büyük tehdit, uluslararası hukuk ve kurallarını ihlal eden aktörlerden geliyor." dedi.
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