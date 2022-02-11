ABD'den Çin'e, Uygur bölgesinde ayrımcı istihdam uygulamalarını sonlandırma çağrısı - Son Dakika

ABD'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Misyonu, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki işe alımlarda dini ve etnik ayrımcılık içeren uygulamalarına yönelik yayımladığı raporun ardından, Çin'e, söz konusu uygulamalara son verme çağrısı yaptı.

ABD Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Sincan'daki etnik ve dini azınlıklara yönelik istihdam kanunu ve uygulamalarındaki ayrımcı tavra ilişkin ILO'nun raporu değerlendirildi.

Açıklamada, ILO Uzman Komitesi'nin Sözleşme ve Tavsiyelerin Uygulanmasına dair raporunda, Çin'in söz konusu politikalarına yönelik endişelerin dile getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Sincan'daki azınlık gruplarına "zorlayıcı tedbirler" uygulandığı, yerel halkın iş tercihinde özgür bırakılmadığı ve işe alımlarda etnik veya dini inançlarına göre muamele gösterildiğine ilişkin iddialara dikkat çekilen açıklamada, Çinli yetkililerin "konuyu açıklığa kavuşturmak için daha fazla bilgiler vermesi gerektiği" kaydedildi.

Çin'in ILO'ya 1919'da katılan kurucu ülkelerden biri olduğu hatırlatılan açıklamada, "ABD, Sincan bölgesinde zorla çalıştırma gibi uygulamalara son verilmesi ve bölgede süregelen soykırım ile insanlık suçlarına karşı uluslararası adımların güçlendirilmesi için uluslararası ortakları ve müttefikleriyle birlikte hareket etmeye hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Çin hükümetine, ILO'nun raporu doğrultusunda, Sincan'daki işe alımlarda dini ve etnik ayrımcılık içeren uygulamaları sonlandırma ve iş kanununu gözden geçirme, düzeltilme veya feshetme çağrısında bulunuldu.

ILO'nun Uzman Komitesi tarafından hazırlanan raporda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi başta olmak üzere Çin'deki dini ve etnik azınlıkların işe alımlarında ayrımcılık yapıldığı bildirilmişti.

Çin'deki etnik ve dini azınlıkların eşit iş imkanı edinmesi için yetkililerin somut adımlar atması çağrısında bulunulmuştu.

İstihdam politikalarında ırk ve din ayrımcılığı içeren yasa ve uygulamaları sonlandırmak üzere alınan tedbirlere ilişkin Çin'in ILO'yu bilgilendirmeyi sürdürme talebi iletilmişti.