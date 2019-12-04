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ABD'den Çin'e Uygur Türkleri yaptırımı

7 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri'ne yönelik "şiddet" içeren politikalarının ardından Çin'e yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yeni yasa tasarısını kabul etti.

ABD'den Çin'e Uygur Türkleri yaptırımı, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri'ne yönelik "şiddet" içeren politikalarının ardından Çin'e yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yeni yasa tasarısını kabul etti. Çin ise ABD'yi iç işlerine karışmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Pekin yönetiminin bölgedeki Uygur Türkleri'ne şiddet ve baskı uyguladığı gerekçesiyle Temsilciler Meclisi'nde Salı gecesi oylanan yasa tasarısı, 407'ye 1 oyla kabul edildi. Tasarıya karşı tek oy kullanan üye, Cumhuriyetçi Kentucky temsilcisi Thomas Massie olurken, tasarının ABD Başkanı Donald Trump'ın onayından geçmesi bekleniyor.

Mecliste onaylanan yasanın '1 milyonun üzerindeki Uygur Türklerinin göz altına alınması dahil olmak üzere, uluslararası düzeyde tanınan insan haklarının açık bir şekilde ihlal edilmesine' tepki vermeyi amaçladığı belirtildi. Tasarıda, Çin yönetiminin bölgedeki Uygur Türklerini ileri teknoloji ile gözetlediği, çocuklardan DNA örnekleri topladığı, kişilerin ne sıklıkla dua ettiğini görmek için evlerin dışından QR kod ile yüz ve ses tanıma sistemleri kullandığı öne sürüldü. 'Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere' yaptırımlar uygulanmasını öngören tasarı ayrıca, bölgenin Komünist Parti Lideri Chen Quanguo'yu bu kampların 'mimarı' olarak tanımlıyor.

ÇİN YENİ YASAYA TEPKİLİ

Temsilciler Meclisi'nde Salı gecesi onaylanan yasa tasarısı Çin'de tepki toplarken, Çin Dışişleri Bakanlığı tasarının 'haince' amaçlar taşıdığını ileri sürdü ve ABD'yi Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada, "Bu tasarı açıkça Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları koşullarını kötülüyor ve Çin'in bölge politikalarına saldırıyor. ABD'yi bir an önce hatalarını düzeltmeye, bu tasarının yasaya dönüşmesini engellemeye ve Sincan Uygur Özek bölgesi üzerinden Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:06 Kaynak: DHA
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