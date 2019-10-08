Son Dakika Haberleri: ABD'den Çin'e Uygur yaptırımı: 28 kuruluş kara listeye alındı
Son Dakika Dünya ABD'den Çin'e Uygur yaptırımı: 28 kuruluş kara listeye alındı

ABD'den Çin'e Uygur yaptırımı: 28 kuruluş kara listeye alındı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uygur'lara karşı yapılan "insan hakları ihlallerine" karıştıkları gerekçesiyle 28 Çinli kuruluşu kara listeye aldı. 'Varlık Listesi'ne alınan bu kuruluşlardan her hangi birisinin ABD'den ürün satın alabilmesi için artık Washington'ın izni gerekecek.

ABD'den Çin'e Uygur yaptırımı: 28 kuruluş kara listeye alındı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uygur'lara karşı yapılan "insan hakları ihlallerine" karıştıkları gerekçesiyle 28 Çinli kuruluşu kara listeye aldı. 'Varlık Listesi'ne alınan bu kuruluşlardan her hangi birisinin ABD'den ürün satın alabilmesi için artık Washington'ın izni gerekecek.


Listeye alınan kuruluşların 20'si güvenlikle ilgili devlet kurumu iken 8 tanesi izlemede uzmanlaşmış teknoloji şirketinden oluşuyor. Bu şirketler arasında video ile takip şirketi Hikvision ile yüz tanıma teknolojisinin önde gelen firmalarından SenseTime Grup ve Megvii Teknoloji de yer alıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:06 
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