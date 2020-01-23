ABD'den Çin'e yoksul ülkelere 'kolay para' verip borç batağına sürükleme suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'den Çin'e yoksul ülkelere 'kolay para' verip borç batağına sürükleme suçlaması - Son Dakika Dünya

ABD'den Çin'e yoksul ülkelere 'kolay para' verip borç batağına sürükleme suçlaması

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bazı (yoksul) ülkeleri Çin'den aldıkları 'kolay para'ya karşı uyardı

ABD'den Çin'e yoksul ülkelere 'kolay para' verip borç batağına sürükleme suçlaması, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bazı (yoksul) ülkeleri Çin'den temin ettikleri 'kolay para'ya karşı uyardı.


Bakan Pompeo, Jamaika ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Pekin'den edinilen bu paranın zarar verici ve ters etki yaratabileceğini dile getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:19 
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