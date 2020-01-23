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ABD'den Çin'e yoksul ülkelere 'kolay para' verip borç batağına sürükleme suçlaması
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bazı (yoksul) ülkeleri Çin'den aldıkları 'kolay para'ya karşı uyardı
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bazı (yoksul) ülkeleri Çin'den temin ettikleri 'kolay para'ya karşı uyardı.
Bakan Pompeo, Jamaika ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Pekin'den edinilen bu paranın zarar verici ve ters etki yaratabileceğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:19
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