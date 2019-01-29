Son Dakika Haberleri: ABD'den Çin Telekom Devi Huawei'ye Yolsuzluk Suçlaması
BBC

ABD'den Çin Telekom Devi Huawei'ye Yolsuzluk Suçlaması

53 dakika önce

ABD Adalet Bakanlığı, Çin'in telekom devi Huawei ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou'yu banka ve para dolandırıcılığı yapmak, adaletin işlemesine engel olmak ve Amerikan T Mobile şirketinden teknoloji hırsızlığı yapmakla suçladı.

ABD'den Çin Telekom Devi Huawei'ye Yolsuzluk Suçlaması, System.String[]
ABD Adalet Bakanlığı, Çin'in telekom devi Huawei ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou'yu banka ve para dolandırıcılığı yapmak, adaletin işlemesine engel olmak ve Amerikan T Mobile şirketinden teknoloji hırsızlığı yapmakla suçladı.

Meng Wanzhou, ABD'nin isteğiyle geçen ay Kanada'da, İran'a yaptırımları deldiği iddiasıyla dolandırıcılıktan yargılanmak üzere gözaltına alınmıştı.

Huawei davası, Çin, Kanada ve ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Meng ve Huawei, haklarındaki suçlamaları reddediyor.

ABD'nin hazırladığı iddianamede Huawei'nin, İran'la iş yapabilmek için, bağlı olduğu şirketler hakkında ABD ve küresel bir bankayı yanılttığı öne sürüldü.

İkinci iddianamede de şirketin, ABDli telekomünikasyon şirketi T Mobile'ın akıllı telefonların dayanıklılığının test edilmesini sağlayan teknolojisini çaldığı belirtildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Huawei hakkındaki suçlamaların Çin ile yürütülen ticari müzakerelerden 'tamamen ayrı' olduğunu söyledi.

Üst düzey Çinli yetkililerin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri masaya yatırmak için Washington'da olmaları bekleniyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:46 

Adalet Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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