ABD'den Çin ve Hong Kong'a seyahat uyarısı - Son Dakika

ABD'den Çin ve Hong Kong'a seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "keyfi gözaltı" ve "yerel yasaların keyfi olarak uygulandığı" gerekçesiyle, Çin ana karasına ve Hong Kong'a seyahat etmek isteyen vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısında bulundu.

ABD'den Çin ve Hong Kong'a seyahat uyarısı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, ''yabancı hükümetler üzerinde pazarlık gücü elde etmek için 'keyfi gözaltı' ve 'yerel yasaların' keyfi olarak uygulandığı'' gerekçesiyle, Çin ana karasına ve Hong Kong'a seyahat etmek isteyen vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısında bulundu.

''HÜKÜMETLER ÜZERİNDE PAZARLIK ELDE ETMEK İÇİN''

Açıklamada, ABD vatandaşları, Pekin yönetiminin soruşturmalarla iş birliğine zorlamak, aile üyelerine yurt dışından Çin'e dönmeleri için baskı yapmak, sivil uyuşmazlıkları etkilemek ve "yabancı hükümetler üzerinde pazarlık gücü elde etmek" için "keyfi gözaltı ve çıkış yasakları" uyguladığı ifadeleri yer aldı.

''UZUN SÜRELİ GÖZALTILARA TABİ TUTULABİLİR''

Çin veya Hong Kong'da ikamet eden ya da buralara seyahat eden ABD'lilerin keyfi olarak gözaltılara maruz kalabileceği belirtilen açıklamada, "ABD vatandaşları, ABD konsolosluk hizmetlerine veya haklarında iddia edilen suçlarla ilgili bilgilere erişmekten alıkonulabilir, yasal süreç olmaksızın uzun süreli sorgulamalara ve uzun süreli gözaltılara tabi tutulabilir." değerlendirmesine yer verildi.

ÇİN'İ ELEŞTİREN ABD VATANDAŞLARI; SINIR DIŞI EDİLEBİLİR

Açıklamada, Hong Kong'da, Çin'in tek taraflı ve keyfi uygulamalarda bulunduğuna dikkat çekilirken, yeni ulusal güvenlik yasasının Hong Kong'da ikamet etmeyenlerle Hong Kong dışındaki kuruluşlar tarafından işlenen suçları da kapsadığı ve Çin'i eleştiren ABD vatandaşlarının da "tutuklama, gözaltı, sınır dışı edilme" riskiyle karşı karşıya olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD vatandaşlarının Hong Kong'da bulunduğu süreçlerde "temkinli olmaları ve gösterilerden uzak durmaları" gerektiği kaydedildi.

ABD VE ÇİN ARASINDA SİBER GÜVENLİK, TEKNOLOJİ ALANLARINDA GERGİNLİK YAŞANIYOR

Başta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri iddiaları, Hong Kong'un yeni ulusal güvenlik yasası ve Tayvan konuları olmak üzere ABD ve Çin arasında ticaret, siber güvenlik, teknoloji alanlarında gerginlikler yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana iki ülke arasındaki gerilim tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i salgınla ilgili önemli bilgileri paylaşmayarak Kovid-19'un küresel bir salgın haline gelmesinden sorumlu tutuyor.

HONG KONG'DA YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ GÜVENLİK KANUNU

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklıyor. İlgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.?

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Çin ve Hong Kong'a seyahat uyarısı - Son Dakika

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