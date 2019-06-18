Son Dakika Haberleri: ABD'den Çin ve Rusya'yı endişelendirecek hamle
Son Dakika Dünya Haber

ABD'den Çin ve Rusya'yı endişelendirecek hamle

43 dakika önce

Amerikan Hava Kuvvetleri'nin (U.S Air Force) sesten hızından daha hızlı uçabilen stratejik bombardıman uçağı B-52'yi başarıyla test ettiğini açıklandı.

ABD'den Çin ve Rusya'yı endişelendirecek hamle, System.String[]
Amerikan Hava Kuvvetleri'nin (U.S Air Force) sesten hızından daha hızlı uçabilen stratejik bombardıman uçağı B-52'yi başarıyla test ettiğini açıklandı.
Merkezi ABD'de bulunan ileri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin, hafta başında yaptığı duyuruda, hipersonik bombardıman uçağının sesten en az beş kat daha hızlı bir şekilde uçarak saniyede bir mil gidebildiğini bildirdi. 'Stratofortress' adı verilen kıtalararası bombardıman uçağı, tüm hava koşullarında görev yapabiliyor ve havadan yere füzeler atabiliyor.
CNBC'nin aktardığı haberde, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği bu test uçuşu ile 'Çin ile Rusya arasındaki silahlanma yarışının başlamasında yeni bir adım atması' olarak yorumlandı. ABD'nin henüz hipersonik silahlara karşı herhangi bir savunma sistemi bulunmazken Rusya ve Çin'in hipersonik türü silahların geliştirilmesine başladığı biliniyor.
Habere göre, Amerikan Hava Kuvvetleri ile Lockheed Martin, Nisan ayında, 928 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalayarak belirtilmeyen sayıda hipersonik konvensiyonal hava saldırısı yapabilen silah yapımı için anlaştı. Silahların yapımının, Amerika'nın roket programının doğum yeri olarak bilinen Alabama'daki Huntsville'de gerçekleştirileceği açıklandı. Sesten hızlı füzelerin, 2022 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.


- Yağcı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:10 Kaynak: DHA
Lockheed Martin, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürküten nükleer yarışı! Ateşlenmeye hazır 2 bin silah var Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz ABD ile İran gerilimi tırmanıyor. Washington Orta Doğu'ya ek bin asker gönderme kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:53:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den Çin ve Rusya'yı endişelendirecek hamle
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]