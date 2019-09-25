ABD'den Çinli firmalara İran yaptırımı
1 saat önce
ABD yönetimi, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden bazı Çin firmalarına yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.
ABD yönetimi, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden bazı Çin firmalarına yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:45
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