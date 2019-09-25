Son Dakika Haberleri: ABD'den Çinli firmalara İran yaptırımı
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD'den Çinli firmalara İran yaptırımı

1 saat önce

ABD yönetimi, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden bazı Çin firmalarına yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

ABD'den Çinli firmalara İran yaptırımı, System.String[]

ABD yönetimi, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden bazı Çin firmalarına yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı Trump'ın Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları yayınlandı ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:42:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den Çinli firmalara İran yaptırımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]