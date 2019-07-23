Son Dakika Haberleri: ABD'den Çinli petrol şirketine 'İran' yaptırımı
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ABD'den Çinli petrol şirketine 'İran' yaptırımı

1 saat önce

ABD Hazine Bakanlığı, Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi Youmin Li'yi "İran'dan petrol almaya devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD'den Çinli petrol şirketine 'İran' yaptırımı, System.String[]
ABD Hazine Bakanlığı, Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi Youmin Li'yi " İran'dan petrol almaya devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:47 
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