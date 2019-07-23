ABD'den Çinli petrol şirketine 'İran' yaptırımı
1 saat önce
ABD Hazine Bakanlığı, Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi Youmin Li'yi "İran'dan petrol almaya devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi Youmin Li'yi " İran
'dan petrol almaya devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:47
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