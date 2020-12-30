ABD'den, Citgo'nun 6 yetkilisini yargılayan Venezuelalı yargıç ve savcıya yaptırım - Son Dakika

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), 6 ABD'li yetkilinin yargılanmasına ve cezalandırılmasına başkanlık ettikleri gerekçesiyle Venezuelalı yargıç Lorena Carolina Cornielles Ruiz ve savcı Ramon Antonio Torres Espinoza'nın yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

ABD yönetimi, Venezuela 'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın Amerikalı iştiraki Citgo'nun 6 ABD'li yetkilisini, "haksız şekilde yargıladıkları" gerekçesiyle Venezuelalı bir yargıç ve bir savcıyı yaptırım listesine aldı.

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