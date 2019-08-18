Son Dakika Haberleri: ABD'den Çukurca'ya gelin
Son Dakika Güncel Haber

ABD'den Çukurca'ya gelin

1 saat önce

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Moldovalı Aliona Zabrian ile Ramazan Deniz için Irak sınırındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 gün süren görkemli bir düğün yapıldı.

ABD'den Çukurca'ya gelin, System.String[]
ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Moldovalı Aliona Zabrian ile Ramazan Deniz için Irak sınırındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 gün süren görkemli bir düğün yapıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 6 yıl önce New York'a giden 38 yaşındaki Ramazan Deniz ile iş yerinde tanıştığı 32 yaşındaki Aliona Zabrian evlenme kararı aldı. Çift için Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde yöresel adetlere uygun bir düğün töreni yapıldı. Gelinin yakınlarının da katıldığı düğün, renkli görüntülere sahne oldu. Düğünde davetlilerle halay çeken Moldovalı gelin ilgi odağı oldu. - HAKKARİ
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Hakkari, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



- Maduro, Trump'ı Hitler'e benzetti
Amerikalı Zabrian ile Çukurcalı Ramazan dünyaevine girdi Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar 9 yaşındaki Ceylin'in okuma yazma öğrendikten sonra yaptığı ilk iş kitap yazmak oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 11:55:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den Çukurca'ya gelin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]