ABD'den Deyrizor'daki üslere askeri lojistik sevkiyat - Son Dakika

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ABD'den Deyrizor'daki üslere askeri lojistik sevkiyat
6 saat önce
Pikap araçların taşınması Askeri lojistik malzeme taşıyan tırların geçişi Dün akşam Irak'ın kuzeyindeki El Velid sınır kapısından Suriye'ye giren ABD'ye ait yaklaşık 140 tır, Deyrizor bölgesine indi ve üslere askeri lojistik getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:33 Kaynak: AA
Pikap araçların taşınması
Askeri lojistik malzeme taşıyan tırların geçişi Dün akşam Irak'ın kuzeyindeki El Velid sınır kapısından Suriye'ye giren ABD'ye ait yaklaşık 140 tır, Deyrizor bölgesine indi ve üslere askeri lojistik getirdi. Konvoyun gelişi, AA tarafından görüntülendi.
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