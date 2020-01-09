ABD'den Deyrizor'daki üslere askeri lojistik sevkiyat - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den Deyrizor'daki üslere askeri lojistik sevkiyat - Son Dakika

ABD'den Deyrizor'daki üslere askeri lojistik sevkiyat

6 saat önce

Pikap araçların taşınması Askeri lojistik malzeme taşıyan tırların geçişi Dün akşam Irak'ın kuzeyindeki El Velid sınır kapısından Suriye'ye giren ABD'ye ait yaklaşık 140 tır, Deyrizor bölgesine indi ve üslere askeri lojistik getirdi.

Pikap araçların taşınması

Askeri lojistik malzeme taşıyan tırların geçişi Dün akşam Irak'ın kuzeyindeki El Velid sınır kapısından Suriye'ye giren ABD'ye ait yaklaşık 140 tır, Deyrizor bölgesine indi ve üslere askeri lojistik getirdi. Konvoyun gelişi, AA tarafından görüntülendi.

ABD'den Deyrizor'daki üslere askeri lojistik sevkiyat

Amerika Birleşik Devletleri, Deyrizor, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:33 Kaynak: AA
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