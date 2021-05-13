ABD'den dikkat çeken araştırma sonucu: İkinci doz Kovid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor

Modelleme tekniğiyle ABD'de yapılan bir araştırmada, Biontech, Moderna ve AstraZeneca aşılarından herhangi birinin ikinci dozunun tavsiye edilen sürede uygulanması yerine geciktirilerek daha fazla kişiye bir doz Kovid-19 aşısı uygulanmasının daha fazla hayat kurtardığı ortaya çıktı.

İKİ DOZ AŞI ARASINDAKİ SÜRE 12 HAFTAYA ÇIKARILDI

Aşı üreticilerinin ikinci doz uygulama tarih aralığı tavsiyesi, ilk dozdan itibaren 3 veya 4 hafta olacak şekilde açıklandı. Ancak İngiltere, iki doz aşı arasındaki süreyi 12 haftaya çıkartarak, daha fazla aşı stoku olana kadar daha fazla kişiye ilk doz aşı yaptı.

VİRÜSE BAĞLI ÖLÜMLER ÖNLENEBİLİR

İmmünolojik kanıtlar, mRNA koronavirüs aşılarının bir dozunun yaklaşık yüzde 80'e kadar yüksek koruma sağladığını gösterdi. ABD'nin Minesota eyaletindeki Rochester şehrinde bulunan Mayo Clinic'den bilim insanları modelleme araştırmasında, ikinci doz aşıyı geciktirerek daha fazla kişiye ilk doz uygulamanın hayat kurtaracağını ve 65 yaş altı kişilerde her 100 bin ilk doz almış kişi arasında 47 ila 26 kişinin virüse bağlı ölümünün önlenebileceğini vurguladı.

VARYANTLARIN ETKİSİ DE ENGELLENEBİLİR

Böylece dünya çapında ikinci dozu ertelemenin, hastalığı en hızlı şekilde kontrol altına alabileceği ve ortaya çıkan varyantların her ülkeyi etkilemesini önleyeceği belirtildi.