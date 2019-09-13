Abd'den 'diyarbakır anneleri' yorumu: ifade özgürlüğünü destekliyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler hakkındaki soruya, "ABD'nin barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum" yanıtını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:10 Kaynak: DHA
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Diyarbakır
'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler hakkındaki soruya, "ABD'nin barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum" yanıtını verdi.
Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Ortagus, muhabirin Diyarbakır anneleri hakkındaki sorusuna, "Diyarbakır'da olanların farkındayız. Bu sabah Avrupa masamızla bahsettiğiniz anneler tarafından yapılan söz konusu protesto hakkında konuştum. Bize genel
anlamda protestolara ilişkin benzer sorular sorulduğunda, ABD'nin düşünce ve konuşma özgürlüğünün yanı sıra barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum. Bu hakların, demokrasinin temelleri olduğuna inanıyoruz" yanıtını verdi.
Görüntü Dökümü
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-Muhabirin ABD sözcüsüne sorusu
-ABD sözcüsünün cevabı
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