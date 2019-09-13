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Abd'den 'diyarbakır anneleri' yorumu: ifade özgürlüğünü destekliyoruz

1 saat önce

ABD'den 'Diyarbakır anneleri' yorumu: İfade özgürlüğünü destekliyoruzABD, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler hakkındaki soruya, 'ABD'nin barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum' yanıtını verdi.

ABD'den 'Diyarbakır anneleri' yorumu: İfade özgürlüğünü destekliyoruz

ABD, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler hakkındaki soruya, 'ABD'nin barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum' yanıtını verdi.

Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Ortagus, muhabirin Diyarbakır anneleri hakkındaki sorusuna, 'Diyarbakır'da olanların farkındayız. Bu sabah Avrupa masamızla bahsettiğiniz anneler tarafından yapılan söz konusu protesto hakkında konuştum. Bize genel

anlamda protestolara ilişkin benzer sorular sorulduğunda, ABD'nin düşünce ve konuşma özgürlüğünün yanı sıra barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum. Bu hakların, demokrasinin temelleri olduğuna inanıyoruz" yanıtını verdi.

Abd'den 'diyarbakır anneleri' yorumu: ifade özgürlüğünü destekliyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, Diyarbakır, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:39 Kaynak: DHA
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