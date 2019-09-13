Abd'den 'diyarbakır anneleri' yorumu: ifade özgürlüğünü destekliyoruz
43 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler hakkındaki soruya, "ABD'nin barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum" yanıtını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:41 Kaynak: DHA
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Diyarbakır
'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler hakkındaki soruya, "ABD'nin barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum" yanıtını verdi.
Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Ortagus, muhabirin Diyarbakır anneleri hakkındaki sorusuna, "Diyarbakır'da olanların farkındayız. Bu sabah Avrupa masamızla bahsettiğiniz anneler tarafından yapılan söz konusu protesto hakkında konuştum. Bize genel
anlamda protestolara ilişkin benzer sorular sorulduğunda, ABD'nin düşünce ve konuşma özgürlüğünün yanı sıra barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum. Bu hakların, demokrasinin temelleri olduğuna inanıyoruz" yanıtını verdi.
Ünlü sanatçılar, HDP önünde eylem yapan anneleri ziyaret etti 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren HİV taşıyıcısı kadın öğretmeni iki çocuğu ihbar edip tutuklattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik güvenli bölge açıklaması: Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Bize parayla vermediği silahı terör örgütlerine parasız veriyor