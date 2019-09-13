Son Dakika Haberleri: Abd'den 'diyarbakır anneleri' yorumu: ifade özgürlüğünü destekliyoruz
Son Dakika Dünya Haber

Abd'den 'diyarbakır anneleri' yorumu: ifade özgürlüğünü destekliyoruz

43 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler hakkındaki soruya, "ABD'nin barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum" yanıtını verdi.

Abd'den 'diyarbakır anneleri' yorumu: ifade özgürlüğünü destekliyoruz, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler hakkındaki soruya, "ABD'nin barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum" yanıtını verdi.


Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Ortagus, muhabirin Diyarbakır anneleri hakkındaki sorusuna, "Diyarbakır'da olanların farkındayız. Bu sabah Avrupa masamızla bahsettiğiniz anneler tarafından yapılan söz konusu protesto hakkında konuştum. Bize genel
anlamda protestolara ilişkin benzer sorular sorulduğunda, ABD'nin düşünce ve konuşma özgürlüğünün yanı sıra barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum. Bu hakların, demokrasinin temelleri olduğuna inanıyoruz" yanıtını verdi.


Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü sanatçılar, HDP önünde eylem yapan anneleri ziyaret etti
14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren HİV taşıyıcısı kadın öğretmeni iki çocuğu ihbar edip tutuklattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik güvenli bölge açıklaması: Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Bize parayla vermediği silahı terör örgütlerine parasız veriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 23:25:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd'den 'diyarbakır anneleri' yorumu: ifade özgürlüğünü destekliyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]