ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden ve Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşmasından "endişe duyduğunu" bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:57
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye
'nin Doğu Akdeniz
'deki sondaj faaliyetlerinden ve Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşmasından "endişe duyduğunu" bildirdi.
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