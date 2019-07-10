Son Dakika Haberleri: ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması
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ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden ve Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşmasından "endişe duyduğunu" bildirdi.

ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Türkiye, Ekonomi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden ve Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşmasından "endişe duyduğunu" bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:57 
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