ABD'den Doğu Kudüs'teki Filistin hastanelerine 100 milyon dolar destek sözü - Son Dakika
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ABD'den Doğu Kudüs'teki Filistin hastanelerine 100 milyon dolar destek sözü

15.07.2022 12:34
ABD'den Doğu Kudüs'teki Filistin hastanelerine 100 milyon dolar destek sözü

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Doğu Kudüs'teki Filistin hastanelerine 100 milyon dolar bağışlayarak destek vereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Doğu Kudüs'teki Filistin hastanelerine 100 milyon dolar bağışlayarak destek vereceğini duyurdu.

Biden, İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin üçüncü gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'e geçti.

ABD Başkanı, burada, Gazze ve Batı Şerialı Filistinlilere kanser gibi ağır hastalıklarda sağlık hizmeti sunan Augusta Victoria Hastanesini ziyaret etti.

Augusta Victoria'yı "Filistin sağlık sisteminin omurgası" olarak tanımlayan Biden, ABD'nin "Filistinlilerin mümkün olan en iyi tedaviye ulaşmaları için" Doğu Kudüs'teki Filistinli sağlık kuruluşlarına "100 milyon dolar ek destek vereceğini" söyledi.

Birleşik Arap Emirliklerinin 25 milyon dolarlık desteğini de memnuniyetle karşıladığını kaydeden Biden, "Diğer ülkeleri de öne çıkarak burada yapılan hayati işleri desteklemeye çağırıyorum." dedi.

ABD Başkanı, "Filistinliler ve İsrailliler, eşit biçimde özgürlük, güvenlik, refah, onur ve sağlık hizmetine ulaşma şartlarını hak ediyor. Bu, hepimiz için onurlu bir hayat yaşamak adına kaçınılmazdır. ABD Filistin liderliği, İsrail hükümeti ve tüm uluslararası ortaklarımızla, Doğu Kudüs'teki hastane ağının sürdürülebilir, işler olması ve Filistin halkının hak ettiği yüksek nitelikli tedavi hizmetini garantilemek için çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

Doğu Kudüs'teki Zeytin Dağı bölgesinde bulunan Augusta Victoria Hastanesi, işgal altındaki Filistin topraklarında kanser hastaları için radyasyon tedavisi sağlayan ve pediatrik böbrek diyalizi sunan tek hastane olarak faaliyet gösteriyor.

Lutheran Dünya Federasyonu tarafından yönetilen ve Doğu Kudüs Hastane Ağı'ndaki 6 sağlık kuruluşundan biri olan Augusta Victoria, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ortaklığında, 1948 savaşı sonrasında Filistinli mültecilere sağlık hizmeti sağlayan ana sağlık tesisi olarak kurulmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Doğu Kudüs'teki Filistin hastanelerine 100 milyon dolar destek sözü - Son Dakika

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