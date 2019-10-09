Son Dakika Haberleri: ABD'den Doğu Türkistan'daki baskıları nedeniyle Çinli yetkililere vize kısıtlaması
Son Dakika Dünya ABD'den Doğu Türkistan'daki baskıları nedeniyle Çinli yetkililere vize kısıtlaması

ABD'den Doğu Türkistan'daki baskıları nedeniyle Çinli yetkililere vize kısıtlaması

46 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine karışan Çinli yetkililere vize yasağı getirdi

ABD'den Doğu Türkistan'daki baskıları nedeniyle Çinli yetkililere vize kısıtlaması, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine karışan Çinli yetkililere vize kısıtlaması getirdi.


ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu uygulamadan ülkedeki Müslüman azınlıklara mensup kişilerin tutuklanması, baskıya uğraması ve haklarının ihlal edilmesinde rolü olan Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi yetkililerinin etkileneceği belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:51 
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