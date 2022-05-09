ABD'den Ege açıklaması: "Egemen hava sahalarına saygı gösterilsin" - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Ege açıklaması: "Egemen hava sahalarına saygı gösterilsin"

09.05.2022 23:50
ABD'den Ege açıklaması: "Egemen hava sahalarına saygı gösterilsin"

ABD Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin Yunanistan'ın Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmesine yönelik sorusu üzerine, ülkeleri birbirinin hava sahasına saygı göstermeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin Yunanistan'ın Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmesine yönelik sorusu üzerine, ülkeleri birbirinin hava sahasına saygı göstermeye çağırdı.

AA muhabirinin Pentagon Sözcüsü John Kirby'e "Yunanistan yaklaşık 30 kez Türkiye'nin hava sahasını ihlal etti? NATO, Rus saldırganlığına karşı birleşirken, artan bu gerilim hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yazılı yanıt ABD Dışişleri Bakanlığından geldi.

Yanıtta, "Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Tüm ülkeleri, diğer ülkelerin egemen hava sahasına saygı duymaya ve sivil uçakların seyrüsefer güvenliğine gereken ihtimamı göstererek devlet uçaklarını kullanmaya teşvik ediyoruz. Bir ülkenin hava sahasının sınırları üzerinde anlaşmazlıkların olduğu durumlarında, ölümcül kazalara yol açabilecek eylemleri değil, koordinasyonu ve tartışmayı teşvik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının daha önce Kongre'ye gönderdiği bir raporda, ABD yönetiminin, Yunanistan'ın 6 deniz mili kara sularına karşılık 10 deniz mili hava sahası talep etmesine katılmadığı ifade edilmişti.

-ABD Savunma Bakanı ile Yunanistan Savunma Bakanı arasında telefon görüşmesi

Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Ukrayna'daki durumu görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede "Ege"nin gündeme gelip gelmediğini belirtmeyen Kirby, "Bakan, Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü. Tabii ki, Yunanistan'a güvenlik yardımı ve Ukrayna'ya katkıları için teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Kirby, iki bakanın ABD ve Yunanistan arasında "derinleşen savunma ortaklığını" da ele aldıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve ABD Dışişleri Bakanları Doğu Akdeniz'i görüştü İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve ABD Dışişleri Bakanları Doğu Akdeniz'i görüştü Son dakika: OGM Ormanspor'un eski oyuncusu Payne, 31 yaşında hayatını kaybetti Son dakika: OGM Ormanspor'un eski oyuncusu Payne, 31 yaşında hayatını kaybetti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yunanistan, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Ege açıklaması: 'Egemen hava sahalarına saygı gösterilsin' - Son Dakika


Son Dakika
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:31 Sağlık sorunları engel oldu! 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
21:52 Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış
21:05 Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu
20:31 Erdoğan'dan ev almayı düşünenlere: 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 23:57:50. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'den Ege açıklaması: "Egemen hava sahalarına saygı gösterilsin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement