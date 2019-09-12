Son Dakika Haberleri: ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül
Son Dakika Güncel Haber

ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide terör örgütünün bazı yöneticilerinin yer tespitine yardımcı olacak bilgi karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide terör örgütünün bazı yöneticilerinin yer tespitine yardımcı olacak bilgi karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Bakanlık, El Kaide'nin önde gelen isimlerinden Abdülkerim el Masri, Faruk el Suri ve Sami el Uraydi'nin yerlerinin belirlenmesi için teklif edilen ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yıllardır El Kaide içinde yer alan ve örgüt lideri Eymen el Zevahiri'ye çok sadık olan bu isimlerden Mısır vatandaşı el Masri'nin Suriye'deki El Kaide ile işbirliği, "Hurras al-Din" adlı örgüt ile el Nusra cephesi arasında ara buluculuk görevi yaptığı belirtildi.

Suriye vatandaşı Faruk el Suri'nin El Kaide'ye katılan militanları eğittiği, Ürdün vatandaşı Sami el Uraydi'nin de daha önce ABD ve İsrail'e karşı yapılan saldırılara katıldığı, şimdi de "Hurras al-Din" örgütü için çalıştığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında bu isimler hakkında bilgi vereceklere, yetkililere elektronik posta veya telefonla ulaşmaları çağrısında bulunuldu ve her bir isim için 5 milyon dolar ödül verileceği kaydedildi.

Terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için taahhüt edilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Adalet için ödül" programı kapsamında verilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den çok konuşulacak kabine değişikliği yorumu: Doğru bulmuyorum
Savcılık, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili kararını verdi: Haber verme özgürlüğü kapsamında "İsrail, Trump ve ekibini dinledi" iddiası Irak'ta "ABD ve İsrail'e ölüm" mesajları paylaşıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 21:27:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]