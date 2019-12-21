ABD'den El Salvadorlu suç örgütü MS-13'e dev operasyon: 230 kişi tutuklandı

New York polisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş açtığı El Salvador kökenli suç örgütü MS-13'e New York, Baltimor ve El Salvador'da yapılan operasyonlarda 230 kişinin tutukladığını açıkladı.



Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile Suffolk savcılığının yaptığı ortak yazılı açıklamada, "İki yıldır, Los Angeles merkezli suç örgütüne yönelik geniş çaplı ortak bir operasyon hazırlığı içinde oldukları" ifade edildi. Aynı zamanda 7 suikast girişiminin de önüne geçildiği bilgisine yer verildi.