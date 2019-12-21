ABD'den El Salvadorlu suç örgütü MS-13'e dev operasyon: 230 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'den El Salvadorlu suç örgütü MS-13'e dev operasyon: 230 kişi tutuklandı - Son Dakika Dünya

ABD'den El Salvadorlu suç örgütü MS-13'e dev operasyon: 230 kişi tutuklandı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkedeki "en tehlikeli ve ölümcül çete" olarak tanımladığı MS-13 suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 230 kişi tutuklandı. El Salvadorlu göçmenlerin kurduğu örgütün ABD'de 10 bin üyesi bulunuyor

ABD'den El Salvadorlu suç örgütü MS-13'e dev operasyon: 230 kişi tutuklandı, System.String[]

New York polisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş açtığı El Salvador kökenli suç örgütü MS-13'e New York, Baltimor ve El Salvador'da yapılan operasyonlarda 230 kişinin tutukladığını açıkladı.


Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile Suffolk savcılığının yaptığı ortak yazılı açıklamada, "İki yıldır, Los Angeles merkezli suç örgütüne yönelik geniş çaplı ortak bir operasyon hazırlığı içinde oldukları" ifade edildi. Aynı zamanda 7 suikast girişiminin de önüne geçildiği bilgisine yer verildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:48 
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