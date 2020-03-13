ABD'den el-Taci üssüne yönelik saldırıya misilleme - Son Dakika

Geçtiğimiz Çarşamba günü Bağdat'taki el-Taci askeri üssüne düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askerin öldürülmesinin ardından ABD, Irak'taki Şii Haşdi Şabi güçlerine ait 4 bölgeyi vurdu.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz Çarşamba günü el-Taci askeri üssüne roketli saldırı gerçekleştirilmesi sonucu 2 ABD ve 1 İngiliz askeri öldürülmüştü. Saldırının ardından ABD tarafından misillime geldi. Irak'taki Şii Haşdi Şabi güçlerini hedef alan ABD savaş uçakları, İran yanlısı gruplara ait 4 bölgeyi bombaladı.



Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi, ABD savaş uçaklarının ülkenin 4 bölgesinde İran'a yakın silahlı milis gruplara gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada saldırının saat 01.15'te gerçekleştirildiği, Curuf el-Sahar, el-Miseyeb, Necef ve İskenderiye bölgelerindeki Haşdi Şabi güçlerinin, Acil Müdahale Alayları ve 19. Ordu Komando güçlerinin hedef alındığı belirtildi. - ERBİL