ABD'den Eritre güçlerine Etiyopya'dan çekilmesi çağrısı - Son Dakika

ABD'den Eritre güçlerine Etiyopya'dan çekilmesi çağrısı

05.03.2021 02:57
ABD'den Eritre güçlerine Etiyopya'dan çekilmesi çağrısı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Etiyopya'da bulunan Eritre güçlerine ülkeden derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Etiyopya'da bulunan Eritre güçlerine ülkeden derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Greenfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde süren çatışmalar nedeniyle insani durum ve insan hakları ihlallerinin "alarm verici" olduğunu söyledi.

Etiyopya'da yaşanan çatışmaların binlerce masum sivil için felaket sonuçlar doğurduğunu ifade eden Greenfield, durumun bölgesel barış ve güvenliği de doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

Etiyopya'daki durumun daha kötüye gitmemesinin doğrudan hükümete bağlı olduğunu söyleyen Greenfield, Etiyopya hükümetine çatışmalara derhal son vermesi, Eritre güçleri ve Amhara bölgesel güçlerinin ise Tigray'den derhal çekilmesi çağrısında bulundu.

- Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya ordusunun TPLF'ye karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütünün iddialarını reddetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Eritre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Eritre güçlerine Etiyopya'dan çekilmesi çağrısı - Son Dakika


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