ABD'den Esad ve ailesine yaptırım kararı - Son Dakika

ABD'den Esad ve ailesine yaptırım kararı

23.12.2020 17:36
ABD'den Esad ve ailesine yaptırım kararı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, eşi Esma Esad ve ailesine yaptırım kararı aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, eşi Esma Esad ve ailesine yaptırım kararı aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a, eşi Esma Esad'a ve ailesine yaptırım kararı alındığını açıkladı. Yaptırım kararı listesinde, Esma Esad'ın Londra'da yaşayan babası Fawaz Akras, annesi Seher Otri, erkek kardeşi Firas Akras ve amcası Eyad Akras'ın da bulunduğu belirtildi. ABD Hazine Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın duyurdu iki listede 18 kişi ve kurumun yer aldığı, rejim ordusunun istihbarat biriminin başı Kifah Mulhem'in ve Esad'ın danışmanlarından Lina el Kinaya'nın da bulunduğu aktarıldı.

"ESAD, SURİYE'DEKİ SAVAŞTA SİYASİ ÇÖZÜMÜ ENGELLİYOR"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu karar ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD, Esad'ın savaş makinesini beslediği ve Suriye'deki çatışmayı sona erdirme çabalarını engellediği için bugün 18 kişi ve kuruluşa daha yaptırım kararı verdi. Suriye halkının yanındayız ve Birlemiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) 2254'te ortaya konan barış yoluna desteğimizi yeniden teyit ediyoruz" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Esma Esad, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'den Esad ve ailesine yaptırım kararı - Son Dakika Dünya


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