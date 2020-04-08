ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek - Son Dakika

ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), Beşşar Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığı yönündeki raporuna katıldıklarını belirterek, rejime kimyasal silah kullanımını durdurma çağrısında bulundu.

ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), Beşşar Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığı yönündeki raporuna katıldıklarını belirterek, rejime kimyasal silah kullanımını durdurma çağrısında bulundu.

Bakan Pompeo, Esed rejiminin 24- 27 Mart 2017'de Suriye'nin Hama bölgesinde sarin ve klor gazı kullandığı teyit edilen KSYÖ raporuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

ABD olarak söz konusu rapora katıldıklarını vurgulayan Pompeo, Esed rejiminin 9 yıldır kendi vatandaşlarını öldürdüğünü ve bu süreçte işlenen bazı suçların insanlık ve savaş suçuna girdiğini kaydetti.

Pompeo ayrıca, rejimin 2013 yılında Kimyasal Silahlar Sözleşmesine katılmasına rağmen, iktidardaki gücünü korumak maksadıyla o zamandan bugüne dek kimyasal silah saldırılarına devam ettiğine dikkati çekerek, KSYÖ'nün son raporunun konuya dair elde edilen en kapsamlı delil teşkil ettiğini vurguladı.

Esed rejiminin elinde kimyasal silah yapımında kullanılan sarin ve klor gazı başta olmak üzere hala çeşitli kimyasal ürünlerin bulunduğunu kaydeden Pompeo, "ABD, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) tarafından bildirilen Suriye'de kimyasal silah kullanımını kınamakta ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kimyasal silahların tüm gelişimini, depolanmasını ve kullanımını derhal durdurmasını talep etmektedir." ifadesini kullandı.

Pompeo, KSYÖ'yü raporundan dolayı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Suriye'deki araştırmalarının tarafsız ve profesyonel olduğunu bir kez daha ortaya koyan KSYÖ'nün çabalarını ve uzman çalışmalarını takdirle karşılamaktadır. Rusya ve İran gibi rejim destekçilerinin gerçekleri saklamak adına yaptığı hiçbir dezenformasyon, Esed'in kullanılan çok sayıda kimyasal silah saldırısından sorumlu olduğu gerçeğini gizleyemez. Bu konuda diğer ülkelere de Suriye rejiminin hesap vermesi için verdiğimiz çabalara katılmaya ve kimyasal silah kullanımına karşı uluslararası normları desteklemeye çağırıyoruz."

KSYÖ raporu

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), dün Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

KSYÖ'nün yayımladığı raporda, rejim güçlerinin, 24-27 Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığı belirtildi.

Raporda, 24 Mart'ta Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssünden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğu vurgulandı.

Bir gün sonra da Esed rejime ait helikopterin Latamne'deki hastaneyi hedef aldığı belirtilen raporda, bu saldırıda ise biri doktor en az 32 kişinin etkilendiği ve 3 kişinin öldüğü ifade edildi.

KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi'nin, Suriye'de ilk defa bir saldırıda suçluyu işaret ettiği kaydedilen raporda, bu tespitin Esed rejimine yönelik yeni hesap verme çağrılarına yol açabilceğine işaret edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:40 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek         
00:51
Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı         
00:40
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı         
00:35
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı         
00:17
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti         
00:01
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu         
23:59
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum         
23:59
Yaşlılara Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti         
23:28
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi         
23:24
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı         
22:51
Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı         
22:36
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı         
22:31
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı         
22:22
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında         
22:07
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız         
22:03
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı         
21:40
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı         
21:20
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti         
21:15
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi         
21:00
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi         
20:56
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin         
20:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde         
20:27
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım         
20:25
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 05:32:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]