ABD'den Esma Esad ve ailesine yeni yaptırım kararı - Son Dakika
BBC

ABD'den Esma Esad ve ailesine yeni yaptırım kararı

23.12.2020 15:17
ABD'den Esma Esad ve ailesine yeni yaptırım kararı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a ve ailesine yönelik yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a ve ailesine yönelik yaptırım kararı aldı.

İngiltere doğumlu Esma Esad ve hala Londra'da yaşayan, İngiliz vatandaşı olan doktor babası Fawaz Akras, annesi Seher Otri, erkek kardeşi Firas Akras ve amcası Eyad Akras, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine girdi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım uygulayacağını duyurduğu iki listede toplam 18 kişi ve kurum yer alıyor. Suriye ordusunun istihbarat biriminin başındaki Kifah Mulhem, Suriye Merkez Bankası ve Esad'ın yakın danışmanlarından Lina el Kinaya da bu listelerin içinde.

Esma Esad hakkında daha önce, Haziran ayında da yaptırım kararı alınmıştı ancak bu kez tümü İngiliz vatandaşı olan aile üyeleri de bu kapsama alındı ve yaptırımlar genişletildi.

Kardiyolog Fawaz Akras, İngiliz-Suriyeli Topluluğu'nun da başkanı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada Esma Esad'ı "Suriye'deki savaşa siyasi çözüm bulma çabalarını engellemekle" suçladı:

"Bugün Dışişleri Bakanlığı, Esma Esad'a, Suriye'deki çatışmaya siyasi çözüm bulma çabalarını engellediği için yaptırım uyguluyor. Esma Esad, rejim adına ekonomik ve siyasi güç elde etme çabalarını, sözde yardım dernekleri ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla destekledi.

"Esad ve Akras aileleri yasadışı şekilde elde ettikleri zenginlikleri Avrupa, Körfez ve başka yerlerdeki gayrimeşru ağları sayesinde, Suriye halkının aleyhine olacak şekilde arttırdı. Bu sırada Suriye halkı ekmek, benzin ve ilaç için uzun kuyruklarda beklemeye devam ediyor."

'İngiliz hükümetiyle işbirliği yapıldı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn de telekonferans yöntemiyle gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Esma Esad'ın İngiltere'de yaşayan ailesine yönelik yaptırımlar için İngiliz hükümetiyle işbirliği içinde çalışıldığını belirtti ve "Salı günü iki bakanlığın listesine giren kişiler ve kurumlar ticaret ya da iş yapanlara da ikincil yaptırımlar uygulanacak" dedi:

"Beşar Esad'ın mal varlığını hedef almanın yolu bu."

Yeni yaptırımlar Sezar Yasası kapsamında uygulanıyor

Salı günü ilan edilen yaptırımlar, 2019'da çıkarılan Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası adı altındaki yasa kapsamında çıkarıldı. Bu yasa, Esad'ı ve enerji, inşaat ve bankacılık sektöründe iş yapan yakınlarını kapsıyor.

Sezar Yasası adı verilen kanunla Beşar Esad yönetiminin "sivillere yönelik cani saldırılarını durdurmasının" ve "barışçıl bir siyasi geçiş sürecine zorlanmasının" hedeflendiği açıklandı.

Yasa ismini "Sezar" kod adlı bir askeri fotoğrafçıdan alıyor. Bu fotoğrafçının, Suriye hapishanelerinde işkence ve ölümü belgeleyen 52 bini aşkın fotoğraf çektiği belirtiliyor.

Sezar Yasası;

Esma Esad, Beşar Esad ve büyük oğulları Hafız Esad, Haziran ayında Sezar Yasası kapsamındaki ilk yaptırımlarda listeye girmişti. İlk yaptırım listesinde çoğunlukla hidrokarbon ürünleri işi yapan Suriyeliler listedeydi.

Bu kez ise vatandaşlığına bakılmaksızın Suriye ile iş yapan kişileri de hedef aldı.

Hem ABD hem Avrupa Birliği (AB), Suriye devletiyle iş yapılmasını yasaklamış ve iş yapan yüzlerce şirketi ve kişiyi yaptırım listesine almıştı.

ABD'den Esma Esad ve ailesine yeni yaptırım kararı

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Son Dakika Dünya ABD'den Esma Esad ve ailesine yeni yaptırım kararı - Son Dakika Dünya

BBC

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