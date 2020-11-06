ABD'den FETÖ okullarına yüklü para cezası - Son Dakika

ABD'den FETÖ okullarına yüklü para cezası

06.11.2020 13:56
ABD'den FETÖ okullarına yüklü para cezası, System.String[]

ABD Adalet Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, ülkenin Illinois ve Ohio eyaletlerinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı bir okul ağı olan Concept Okulları yönetiminin, ihaleye fesat karışmaktan devlete 4.5 Milyon Dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

ABD Adalet Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, ülkenin Illinois ve Ohio eyaletlerinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı bir okul ağı olan Concept Okulları yönetiminin, ihaleye fesat karışmaktan devlete 4.5 Milyon Dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

ABD Adalet Bakanlığı bugün resmi internet sayfası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada; ülkenin Illinois ve Ohio eyaletlerinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Concept Okulları'nın, rekabetçi olmayan uygulamalara başvurarak False Claims Act'i ihlal ettiği yönündeki iddialar bağlamında yapılan uzlaşma görüşmelerinin sonucunda 4.5 Milyon Doları ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada; Concept Okulları yönetiminin, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından belirlenen rekabet yasasını ihlal ettiği ve "teknolojik aletlerin ihalesi için adil ve açık bir teklif verme süreci yürütmediği" ifadelerine yer verildi.

E-Rate fonları suistimal edildi

Ülkedeki en yaygın sözleşmeli (charter) okul ağlarından birine sahip olan Concept'in, rekabetçi olmayan uygulamalara başvurmasına ilişkin iddialar, Federal İletişim Komisyonu bünyesindeki E-Rate programı kapsamında sağlanan fonların suistimal edilmesine dayandırılıyor.

ABD Fedaral İletişim Komisyonu "E-Rate" programı kapsamında; ihtiyaç duyan devlet okullarına ve kütüphanelere, internet erişiminin ve kapalı devre internet şebekesinin daha uygun fiyatla temin edilmesi amacıyla bazı ekipman ve hizmetler için sübvansiyon desteği sağlanıyor.

2009-2012 yılları arasındaki ihalelere fesat karıştırdılar

Açıklamada yer alan iddialara göre; Concept Okulları yönetimi, 2009 ve 2012 yılları arasında E-Rate sözleşmeleri kapsamında yapılan ihalelere fesat karıştırdı. Illinois, Ohio ve Indiana'daki okullar için gerçekleştirilen ihalelerde tedarikçiler adil ve açık teklif verme süreci olmadan seçildi. Seçilen tedarikçiler, aynı işlevselliğe sahip ekipmanlar için FCC tarafından onaylananlardan daha yüksek fiyatlar ve ekipman sağladı. Ayrıca Concept okullarının, FCC tarafından geri ödenen ve bir kısmının kayıp olduğu tespit edilen ekipmanlar üzerinde yeterli kontrolü sağlayamadığı da iddia edildi.

Uzlaşmaya varıldı

İddialar üzerine ABD Hükumeti ve Concept Okulları yönetimi masaya oturdu. Taraflar arasında varılan uzlaşma sonucunda okul yönetimi, FCC ile kurumsal bir uyum planına girmeyi kabul etti.

Adalet Bakanlığı'nın özel hukuk bölümündeki Başsavcı Yardımcısı Jeffrey Bossert Clark, "Bu uzlaşma, hükumetle iş yapanların rekabete aykırı davranışlarda bulunmaları konusunda ne kadar ihtiyatlı davrandığımızın göstergesidir" dedi. Clark, vergi mükelleflerinin sırtından kazanç elde etmek isteyen sözleşmeli (charter) okulların ve şirketlerin ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtti.

FCC Genel Müfettişi David L. Hunt, "E-Rate fonlarından yararlananlar, ihale sürecini baltalayacak eylemlere asla tolerans gösterilmeyeceğini ve bu eylemlerin mutlaka cezalandırılacağını bilmeli" dedi.

Adalet Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada, anlaşmanın; Özel Ticari Davalar Şubesi, FCC Genel Müfettiş Bürosu, Federal Soruşturma Bürosu ve ABD Eğitim Bakanlığı Genel Müfettiş Bürosu tarafından koordineli bir çabanın sonucu olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca; Concept okul yönetimine yöneltilen ve uzlaşma ile çözüme kavuşan konuyla ilgili herhangi bir sorumluluk tespiti bulunmadığı, iddiaların yalnızca "iddia" olarak kaldığı ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Fetullahçı Terör Örgütü, Para Cezası, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'den FETÖ okullarına yüklü para cezası - Son Dakika


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