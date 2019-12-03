Son Dakika › Dünya › ABD'den Fransa'ya 'yüzde 100' gümrük vergisi misillemesi: Şarap ve peynir listenin başında - Son Dakika Dünya
ABD'den Fransa'ya 'yüzde 100' gümrük vergisi misillemesi: Şarap ve peynir listenin başında
6 saat önce
ABD Ticaret Temsilciliği, Fransa'nın Amerikan teknoloji firmalarına dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapmayı ve bu ülkeden ithal edilen 2,4 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Temsilciliği, Fransa'nın Amerikan teknoloji firmalarına dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapmayı ve bu ülkeden ithal edilen 2,4 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini açıkladı.
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisinin bu firmalara haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:27
Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar Cinsel istismar suçundan yargılanan Yunan milyarder 58 milyon dolar ödeyecek Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve NATO arasındaki sorunun Londra Zirvesi'nin sonunda çözüleceğinin garantisini veremem