ABD'den Fransa'ya 'yüzde 100' gümrük vergisi misillemesi: Şarap ve peynir listenin başında

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Temsilciliği, Fransa'nın Amerikan teknoloji firmalarına dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapmayı ve bu ülkeden ithal edilen 2,4 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini açıkladı.



ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisinin bu firmalara haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini bildirdi.