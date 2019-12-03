Son Dakika Haberleri: ABD'den Fransa'ya 'yüzde 100' gümrük vergisi misillemesi: Şarap ve peynir listenin başında
Son Dakika Dünya ABD'den Fransa'ya 'yüzde 100' gümrük vergisi misillemesi: Şarap ve peynir listenin başında - Son Dakika Dünya

ABD'den Fransa'ya 'yüzde 100' gümrük vergisi misillemesi: Şarap ve peynir listenin başında

6 saat önce

ABD Ticaret Temsilciliği, Fransa'nın Amerikan teknoloji firmalarına dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapmayı ve bu ülkeden ithal edilen 2,4 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini açıkladı.

ABD'den Fransa'ya 'yüzde 100' gümrük vergisi misillemesi: Şarap ve peynir listenin başında, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Temsilciliği, Fransa'nın Amerikan teknoloji firmalarına dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapmayı ve bu ülkeden ithal edilen 2,4 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini açıkladı.


ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisinin bu firmalara haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini bildirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:27 
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