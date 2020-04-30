ABD'den Gaziantep'e getirilen genç, karantina günlerini anlattı - Son Dakika
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ABD'den Gaziantep'e getirilen genç, karantina günlerini anlattı

6 saat önce

Dünyada etkisini göstermeye devam eden korona virüs nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Gaziantep'e getirilen genç, karantinada geçen günlerini anlattı.

ABD'den Gaziantep'e getirilen genç, karantina günlerini anlattı, System.String[]

Dünyada etkisini göstermeye devam eden korona virüs nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Gaziantep'e getirilen genç, karantinada geçen günlerini anlattı.


ABD'den korona virüs nedeniyle tahliye edilen 25 yaşındaki Çağatay Kaan Eren, Gaziantep Üniversitesi içinde yer alan öğrenci yurdunda 5 gün önce karantinaya alındı. Karantina altında geçen günlerini İhlas Haber Ajansı'na anlatan Eren, Amerika'da binlerce insanın tahliye için beklediğini söyledi. Amerika'da bir program dolayısıyla bulunduğunu belirten Eren, "Üniversiteyi bitirdikten sonra 1 yıllığına Amerika'ya giderek, burada bir programa katıldım. Bu program sayesinde pek çok departmanda müdürlük görevleri üstlendim. Programın bitimine 1 yıl kala ortaya çıkan korona virüsten dolayı otelin aldığı bir kararla geçici süreliğine kapatıldı. Bu kapatma sürecinden sonra programın bitişinden dolayı hemen uçak biletimi değiştirmek için çalışmalara başladım. Daha sonra alınan kararla uçuşların durdurulmasından dolayı biletimi değiştiremedim. Elçiliğe ulaşarak, bilgilerimi verir uçuşun olmasını bekledim. Bu süreçte Amerika'da evden çıkmamaya gayret gösterdim. Sadece alışveriş merkezine gidip geliyordum. Bu süreçte de maske ve eldiven kullanarak, kendi güvenliğimi sağlıyordum. Orada kolonya ve diğer dezenfektanları bulmak çok zordu. Amerika'da insanlar koronadan sonra alışveriş merkezlerine hücum etti. Marketlerde tuvalet kağıdı ve bazı gereksinimleri bulmak neredeyse imkansızdı. Amerika'da koronanın bu kadar etkili olacağı beklenmiyordu. Bundan dolayı baya telaş hakimdi" dedi.


Tahliye edilme sürecini anlatan Eren, "Uçağımız Gaziantep'e indikten sonra termal kameralarla kontrol edilip, terminale alındık. Daha sonra otobüslerle karantinada kalacağımız yurtlara götürüldük. Yanılmıyorsam pistin içerisinde 10'dan fazla otobüs yer alıyordu. Gaziantep Üniversitesi içerisindeki KYK yurduna getirildik. Otobüsten inerken 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısının çalınması bizim için jest oldu. Ben binalara baktığımda her pencerede Türk bayrağı gördüm. Bu da güzel bir olaydı. Odaya girdiğimde odalar biz gelmeden önce hazırlanmıştı. Su, çay, kahve, şeker gibi diğer malzemeler oda içerisinde temizlik malzemelerine kadar hazır tutulmuştu. Yemeklerimiz de sabah, öğlen, akşam getiriliyor ve biz onları kapıdan alıyoruz. Bazen baklava sürprizleri oluyor" diye konuştu.


Günlerini odasında geçirdiğini ve dışarıya çıkmadığını aktaran Eren, "Dışarıya kesinlikle çıkmıyoruz, günlerimiz odamızda geçiyor. Günde 2 defa ateş ölçümü alıyor. Kapının eşiğine çıkılıp, burada sabah ve akşam vakitlerinde ateşimiz ölçülüyor. Yurt içerisinde şu an için bir sorun yok. 15 günlük bir süreç. Biz güzel bir ortama geldik. Bu ortamı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Gün içerisinde yaptığım yayınlarla da günü değerlendirmeye çalışıyorum. Amerika'dan buraya gelmek isteyen binlerce kişi var. İnsanlar tahliye seferlerini bekliyorlar" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Amerika Birleşik Devletleri, Karantina, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:34 Kaynak: İHA


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