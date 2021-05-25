ABD'den dikkat çeken Filistin adımı! Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyorlar

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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına gözünü kapatmakla suçlanan Amerika'dan Filistin'le ilgili dikkat çeken bir adım geldi. Amerika'nın aldığı Filistin kararını Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı. Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını söyledi.

İşgal altındaki Filistin'e resmi ziyarette bulunan Blinken, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Blinken, Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ne 5,5 milyon dolarlık acil mali yardım, uluslararası yardım kuruluşlarına da 32 milyon dolarlık destek sağlayacağını belirtti.

İLK DURAĞI İSRAİL OLDU

"İsrail ile Filistinliler arasında daha fazla şiddete yol açan her türlü tek taraflı uygulamaya karşı çıkmaya devam edeceğiz" diyen Blinken, ülkesinin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs Başkonsolosluğunun yeniden açılacağını söyledi.

Tel Aviv'den Ramallah'a geçen Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü. Amerika'nın aldığı Filistin kararının İsrail cephesinde nasıl karşılık bulacağı en çok merak edilen konular arasına girdi.

ÜLKE İÇİNDEN TEPKİLER YÜKSELMİŞTİ

Amerika'nın İsrail zulmüne sessiz kalması, ülke içinde de tepkiyle karşılanmıştı. Biden'ın başkan seçildiği son seçimde, Demokrat Partinin aday adayları arasında yer alan Vermont Senatörü Bernie Sanders, yaptığı açıklamada İsrail'in Doğu Kudüs'teki zorunlu göçü durdurması ve ABD'nin bu konuda sesini yükseltmesi gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail'in zulmüne tepki gösterenler arasında sırasıyla Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez yer almıştı.

"İĞRENÇ VE KABUL EDİLEMEZ"

Bir diğer aday adayı, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Doğu Kudüs'ten zorla tahliye edilmesini "iğrenç ve kabul edilemez" şeklinde niteleyerek "ABD, İsrail hükümetine tahliyelerin yasa dışı olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini açıkça söylemeli." ifadesini kullandı.

Partinin sol eğilimi önde gelen siyasetçilerinden, Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de İsrail'in aileleri şiddet kullanarak tahliye etmesini kınayarak Filistinlilere dayanışma mesajı verdi. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı Filistin kararı dikkat çekti.

KARAR, TRUMP DÖNEMİNDE ALINDI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kudüs'te yer alan ve sadece Filistinlilere hizmet veren başkonsolosluğu ABD Eski Başkanı Donald Trump döneminde kaldırmıştı. ABD, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Başkan Donald Trump'ın verdiği kararla Tel Aviv'deki büyükelçiliğini de uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen bu kente taşımıştı.

Kudüs'teki büyükelçiliğinin resmi açılışını 14 Mayıs'ta yapan ABD, geçen Eylül ayında da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisini de kapatmıştı. Pompeo Kudüs'teki başkonsoloslukla ilgili kararın, ABD'nin İsrail-Filistin sorunu konusundaki politikasında herhangi bir değişiklik olduğu anlamına gelmediğini savunmuştu.