ABD'den Gazze'nin yeniden inşasına destek vaadi - Son Dakika
BBC

ABD'den Gazze'nin yeniden inşasına destek vaadi

25.05.2021 18:49
ABD'den Gazze'nin yeniden inşasına destek vaadi, System.String[]

İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hava bombardımanında yanıp yıkılan Gazze'nin yeniden inşasına öncelik verileceğini ve ülkesinin de buna ciddi katkı vereceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ateşkesin kalıcı hale gelmesi çabaları kapsamında, İsrail hava bombardımanında yıkılan Gazze'nin yeniden inşasına ülkesinin destek olacağını söyledi.

İsrail başbakanı ile görüştükten sonra konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, şiddete yeniden dönülmemesi için ortadaki ağır insanı sorunu halletmek gerektiğini söyledi.

Blinken buna karşılık ABD'nin bu desteğinden Gazze'yi yöneten Hamas'ın faydalanmaması için her türlü önlemi alacaklarını da ekledi.

Blinken açıklamasında daha önce Başkan Jo Biden'in yaptığı açıklamalarda da defalarca dile getirilen İsrail'in "kendisini savunma hakkını" da desteklediklerini söyledi.

Mısır'ın arabuluculuğu ile geçen hafta kabul edilen ateşkes öncesinde Gazze'den atılan roketler ve İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye yönelik bombardımanı sonucu çoğu Gazze'de olmak üzere 250 den fazla insan yaşamını yitirmişti.

Çatışmalar, İsrail altındaki Doğu Kudüs'teki Müslümanlığın en kutsal mekanlarından Mescid-i Aksa'da Filistinlilere karşı İsrail polisi ve İsrailli Yahudi gruplarının şiddet kullanması ve Doğu Kudüs'ün hemen sınırındaki Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere ait evlerin, İsrail mahkemelerinin kararıyla yerleşimci Yahudilere verilmesinin yarattığı gerilim ortamında patlak vermişti.

Hamas İsrail'i Mescid-i Aksa'ya müdahale etmemesi konusunda uyarmış ve Gazze'den roket saldırısı başlatmış, İsrail ise nüfus yoğunluğu çok yüksek Gazze'yi havadan bombalamaya girişmişti.

Blinken'in gezi gündeminde neler var?

ABD Dışişleri Bakanı üç günlük Orta Doğu ziyaretine Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek başladı.

Netanyahu ABD'ye, ülkesinin "kendisini savunma hakkına" verdiği sağlam destek için teşekkür etti.

Netanyahu ayrıca Blinken ile Demir Kubbe adıyla bilinen ve füze savunma sisteminin yenilenmesi ve Hamas'ın tekrar silahlanmasına engel olunması konularını da ele aldıklarını açıkladı.

Blinken ise geçen hafta varılan ateşkes anlaşmasında ABD Başkanı Joe Biden'ın kapalı kapılar ardında yürüttüğü diplomatik çabaların katkısı olduğunu söyledi ve "şimdi bunun üzerine bir şeyler inşa etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı "Şiddete tekrar geri dönülmesine engel olmak için, ortaya çıkan bu fırsatı altta yatan daha büyük sorunlar ve zorluklara çözümler önermek için kullanmalıyız. Bu da Gazze'de ortaya çıkan ağır insani sorunlara çözüm bulmak ve orayı yeniden inşa etmekle başlar" dedi.

Blinken ABD'nin bu konuda uluslararası destek çağrısı yapacağını ve kendisinin de ciddi katkılar yapacağını, bunların bir kısmının günün ilerleyen saatlerinde açıklanacağını da söyledi.

Anthony Blinken, yapılacak yardımlardan Hamas'ın yararlanmamasını sağlayacakları konusunda da güvence verdi.

Hamas ABD, AB, İngiltere ve İsrail tarafından "terör örgütü" sayılıyor.

Daha erken saatlerde İsrail yetkilileri, çatışmaların başlangıcından bu yana ilk kez Gazze'deki özel şirketlere yakıt, ilaç ve gıda malzemesi gidişine izin verileceğini açıklamıştı.

ABD'den Gazze'nin yeniden inşasına destek vaadi
ABD'den Gazze'nin yeniden inşasına destek vaadi

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Gazze'nin yeniden inşasına destek vaadi - Son Dakika Dünya

BBC

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