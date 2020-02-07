ABD'DEN GELECEK EKİP, UÇAĞIN ENKAZINDA İNCELEME YAPACAK - Son Dakika
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ABD'DEN GELECEK EKİP, UÇAĞIN ENKAZINDA İNCELEME YAPACAK

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

ABD'DEN GELECEK EKİP, UÇAĞIN ENKAZINDA İNCELEME YAPACAK, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik bir ekip İstanbul'a gelecek. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer alacağı 11 kişilik heyetin yarın enkaz alanında incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Yapılacak bu incelemenin ardından uçak parçalar halinde vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak TIR'lara yüklenecek. Uçağın enkazı daha sonra hangara götürülecek.

Görüntü dökümü

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-Ekiplerin çalışmaları

-Uçak enkazından görüntüler

-Uçağın uzaktan görüntüsü

-Yolda vinç için yapılan düzeltme çalışması


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:53 Kaynak: DHA
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