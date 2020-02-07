ABD'den gelecek ekip, uçağın enkazında inceleme yapacak - Son Dakika

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ABD'den gelecek ekip, uçağın enkazında inceleme yapacak
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen
Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri
'nden 11 kişilik bir ekip İstanbul
'a gelecek. Aralarında Boeing
teknik ekibinin de yer alacağı 11 kişilik heyetin yarın enkaz alanında incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Yapılacak bu incelemenin ardından uçak parçalar halinde vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak TIR'lara yüklenecek. Uçağın enkazı daha sonra hangara götürülecek.
- İstanbul
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