ABD'den gelen 241 kişi Kastamonu'daki yurtta karantinaya alındı - Son Dakika

ABD'den uçakla Türkiye'ye gelen 241 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kastamonu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.



ABD'den gelen, içinde Türk ve yabancı uyruklu 241 kişinin olduğu uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Kafile, buradan dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenler, 14 gün karantinada kalacak.