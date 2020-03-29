ABD'den gelen 241 kişi yurtta karantinaya alındı - Son Dakika

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ABD'den gelen 241 kişi yurtta karantinaya alındı
6 saat önce
ABD'den uçakla Türkiye'ye gelen 241 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kastamonu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
ABD'den uçakla Türkiye'ye gelen 241 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kastamonu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
ABD'den gelen, içinde Türk ve yabancı uyruklu 241 kişinin olduğu uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
Kafile, buradan dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenler, 14 gün karantinada kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:05 Kaynak: AA
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