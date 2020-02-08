ABD'den gelen heyet kaza yapan uçağın enkazını inceleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den gelen heyet kaza yapan uçağın enkazını inceleyecek - Son Dakika

ABD'den gelen heyet kaza yapan uçağın enkazını inceleyecek

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet enkaz alanına geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet enkaz alanına geldi.

Pegasus Hava Yollarının PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Boeing 373 tipi yolcu uçağı enkaz alanındaki çalışmalar devam ediyor.

Kaza haberinin ardından Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince havalimanında kazanın nedenini araştırmak üzere oluşturulan komisyon ile birlikte konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye geldi.

Enkaz alanında incelemelerine başlayan, uçak ile ilgili notlar alıp fotoğraf çeken heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceliyor.

ABD heyetinin incelemelerini tamamlamasının ardından, uçak parçalara ayrılarak vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılacak.

Pegasus teknik elemanları, yöneticileri ve polislerin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor.

Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması bekleniyor.

ABD'den gelen heyet kaza yapan uçağın enkazını inceleyecek

Amerika Birleşik Devletleri, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:23 Kaynak: AA
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